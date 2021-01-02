Россия — Германия: смотреть онлайн, когда начнётся матч, прямой эфир
2 января состоится матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира Россия — Германия. Начало встречи — в 20:00 мск. В прямом эфире матч покажет Первый канал.
Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.04, успех Германии идёт за 39.0, на ничью дают 19.0.
Букмекеры уверены, что матч МЧМ Россия — Германия 2 января получится результативным: тотал больше 6.5 шайбы идёт за коэффициент 1.73, тотал меньше 6.5 шайбы оценён коэффициентом 2.24. Гол на первой минуте идёт за 9.40, гол в пустые ворота — за 5.00.
Итоговая победа России идёт за 1.01, успех Германии с учётом овертайма доступен за 21.0. Ставки на гол Родиона Амирова принимаются за 2.00, на гол Максима Грошева — за 3.00.
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Если обойдётся без сенсаций, в полуфинале сборной России выпадет Канада или США.
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