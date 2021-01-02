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«Бетис» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Бетис» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 1.86.

«Новый год начинается матчами чемпионата Испании. Сразу же севильянское дерби. «Бетис» и «Севилья» уже не в первый раз встречаются после Нового года. В прошлом сезоне такое было: «Севилья» тогда одержала домашнюю победу — 2:0. Тяжелый был матч. Окампос тогда сделал передачу пяткой…

Сейчас ситуация в турнирной таблице ничего хорошего не сулит «Бетису». Команда — крепкий середняк. Хорошие матчи с откровенно провальными чередуются. Одна из самых бескомпромиссных команд в Испании — это «Бетис». Только одна ничья была пока — с «Вильярреалом». И это за 16 туров. Можно было бы попробовать сыграть лобовую ничью в этой паре, учитывая, что в последних четырех очных встречах ничьих не было. Можно было бы рискнуть и половить ничью.

Но вроде бы большинство основных игроков у «Бетиса» в строю. «Севилья» гоняет одни низы в последнее время, но играет удачно. Минимальные победы были над «Валенсией», «Вильярреалом». Наверное, все-таки «Севилья» выглядит поструктурнее, чем нынешний «Бетис». Но у «Бетиса» хорошие игроки в атаке. На его гол вполне можно закладываться. Тем более в последних матчах везло «Севилье», что она не пропустила. Правда, с «Вальядолидом» пропустили в конце, но так тоже бывает.

Попробовал бы сыграть «обе забьют». Если посмотреть статистику, только в двух встречах из последних семи команды не обменивались голами. Здесь, думаю, обе забьют, тем более что играют на стадионе «Бетиса».

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