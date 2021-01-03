«Локомотив» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Витязь».

Ставка: итоговая победа «Витязя» за 3.25.

«Локомотив» завершил 2020 год двумя выездными поражениями — в Хельсинки и Нижнем Новгороде. Казалось бы, новый год ярославцам надо начинать ударно, чтобы вновь вернуться на третье место Западной конференции, давно «железнодорожниками» согретое, но упущенное в последний момент.



Но «Витязю» очки нужны больше чем воздух. Они приблизились на дистанцию «пистолетного выстрела» к «Спартаку» (три очка отставания при одном «запасном» матче), а вместе с тем и ко всей зоне плей-офф. Чувствуется неуёмное желание подмосковной команды быть растоптанными в четвертьфинале ЦСКА, а это желание серьёзное.



Таким образом, я практически не сомневаюсь, что какой-то не полностью для себя отрицательный результат «витязи» из Ярославля увезут. Будет ли это одно очко или целых два — вопрос дискуссионный, но уезжать оттуда с пустыми руками они не имеют права и, в отличие от «Локомотива», лягут ради этого костьми.



Поэтому будет смысл поставить на ничью в основное время. И результативную, и боевую, и, возможно даже, с предпоследней шайбой, заброшенной вшестером. И мне почему-то кажется (крещусь, но все равно кажется), что сперва «Витязь» выковыряет у «Локомотива» одно очко, а потом, уже после завершения основного времени, наковыряет ещё и второе».