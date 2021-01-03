«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 17-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Ман Сити» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.69.



«У «Челси» всего одна победа в последних шести играх. Всё как-то резко перестало получаться у Лэмпарда, начиная с игры против «Краснодара», которая завершилась вничью на «Стэмфорд Бридж». Нападение перестало забивать, всё больше ошибается защита, да и Менди перестал выручать. Те, на кого были потрачены десятки миллионов, тоже не оправдывают надежд. Вернер не забивает уже 11 матчей, Хаверц — 14, Зиеш — 7 или 8. У все тех, кто на своём классе раз за разом вытаскивал команду, перестало всё получаться впереди, пропала эффективность.



Что касается «Сити», то сложно что-то сказать по составу в грядущем матче, потому что несколько человек, по словам Гвардиолы, не смогут принять участие в матче. Известно только про Жезуса и Уокера, но кто-то ещё точно заболел и находится на карантине. «Сити» не феерит в этом сезоне, как уже мы говорили много раз, но тем не менее за счёт уровня своих игроков добивается результата — у них три победы подряд. Глобальных проблем у команды нет, так как игроков весьма приличного среднего уровня зачастую оказывается достаточно.



Исходя из вышесказанного представляется, что голевой феерии здесь не получится. У «Челси» уже давно ничего не получается, а «Сити» впереди действует достаточно экономно. Если говорить о фаворите, то, скорее всего, к победе будет ближе «Сити», при этом много мячей мы не увидим. Я бы здесь выбрал достаточно осторожную ставку — Х2 и тотал меньше 4.5. Коэффициент на этот вариант был 1.69, когда я последний раз смотрел. Но учитывая то, что коэффициент на победу «Челси» падает — видимо, из-за того что появляются новости о здоровье игроков «Сити», — к началу матч коэффициент на предложенный вариант будет даже выше 1.70».