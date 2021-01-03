«Ньюкасл» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч 17-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити».
Ставка: победа «Лестера» за 1.70.
«Ньюкасл» героически отстоял нулевую ничью в матче с «Ливерпулем», а Карл Дарлоу, совершив несколько впечатляющих сейвов, вернулся на первое место среди всех голкиперов АПЛ по количеству отражённых ударов в этом сезоне.
Удастся ли «сорокам» совершить второй подвиг подряд? Шансы, конечно, есть, но их немного. В матче с «Ливерпулем» северяне владели мячом всего 26%. Во встрече с «Лестером» цифры, скорее всего, будут примерно такими же. И всё, собственно говоря, будет зависеть от упорства «лисов» и удачи.
«Лестер» очень даже прилично смотрится в последнее время, а в понедельничном матче с «Пэласом» Брендан Роджерс к тому же дал передохнуть нескольким из своих лидеров.
Фавориты здесь гости. Они почти наверняка будут ближе к победе и, если не случится казусов, должны будут её добиться».
- 3 января 2021
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:35
-
07:15
-
07:05
- 2 января 2021
-
23:00
-
22:29
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05