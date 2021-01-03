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«Ньюкасл» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч 17-го тура АПЛ

«Ньюкасл» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч 17-го тура АПЛ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 17-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити».

Ставка: победа «Лестера» за 1.70.

«Ньюкасл» героически отстоял нулевую ничью в матче с «Ливерпулем», а Карл Дарлоу, совершив несколько впечатляющих сейвов, вернулся на первое место среди всех голкиперов АПЛ по количеству отражённых ударов в этом сезоне.

Удастся ли «сорокам» совершить второй подвиг подряд? Шансы, конечно, есть, но их немного. В матче с «Ливерпулем» северяне владели мячом всего 26%. Во встрече с «Лестером» цифры, скорее всего, будут примерно такими же. И всё, собственно говоря, будет зависеть от упорства «лисов» и удачи.

«Лестер» очень даже прилично смотрится в последнее время, а в понедельничном матче с «Пэласом» Брендан Роджерс к тому же дал передохнуть нескольким из своих лидеров.

Фавориты здесь гости. Они почти наверняка будут ближе к победе и, если не случится казусов, должны будут её добиться».

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