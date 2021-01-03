«Аталанта» — «Сассуоло»: прогноз Александра Аксёнова на матч 15-го тура Серии А

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 15-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Сассуоло».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.68.

«Последние четыре игры между «Аталантой» и «Сассуоло» получались крайне результативными. Футболисты из Бергамо, как правило, побеждали, забивая по три и более голов в ворота соперника. Подопечные Роберто Де Дзерби, впрочем, также отличались, но привычную результативность не показывали. Допускаю, что и в этот раз у «Сассуоло» будут определённые трудности с эффективностью — всё-таки «Аталанта» очень хорошо подстраивается под любого оппонента, спад пройден, и даже без Папу Гомеса, который должен покинуть команду, подопечные Гасперини смотрятся хорошо.



Поэтому «Сассуоло» будет очень непросто. К тому же после отличного старта бело-зелёные в конце только что ушедшего года начали сдавать, и не факт, что за время небольшой новогодней паузы они сумели эти трудности преодолеть. В общем, «Аталанта» — фаворит, играет дома, и с точки зрения игры смотрится целостнее. При этом допускаю, что сыгранная атака «Сассуоло» вряд ли не забьёт. Одним словом, матч, думаю, будет результативным.



А потому мой прогноз на эту игру — «обе забьют и тотал больше».