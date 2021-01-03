«Уэска» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Уэска» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.50.

«Удача отвернулась от «Барселоны» в прошлом матче Ла Лиги с «Эйбаром» (1:1), но вряд ли каталонцы допустят вторую осечку подряд. Вернутся в строй после пропуска прошлого тура Месси и Жорди Альба, и такое мощное усиление наверняка поможет «Барселоне» обыграть «Уэску», идущую на 20-м месте в чемпионате Испании и пропускающую довольно много.

Брэйтуэйт больше не будет бить пенальти, Дембеле наконец начал играть и уже забил, а Месси и Гризманн – игроки совсем иного уровня, чем защитники «Уэски». Потому тут поставлю на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.50".