Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Уэска» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

«Уэска» — «Барселона»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 17-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Уэска» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.50.

«Удача отвернулась от «Барселоны» в прошлом матче Ла Лиги с «Эйбаром» (1:1), но вряд ли каталонцы допустят вторую осечку подряд. Вернутся в строй после пропуска прошлого тура Месси и Жорди Альба, и такое мощное усиление наверняка поможет «Барселоне» обыграть «Уэску», идущую на 20-м месте в чемпионате Испании и пропускающую довольно много.

Брэйтуэйт больше не будет бить пенальти, Дембеле наконец начал играть и уже забил, а Месси и Гризманн – игроки совсем иного уровня, чем защитники «Уэски». Потому тут поставлю на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.50".

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021