«Бавария» — «Майнц»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 14-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 14-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «Майнц».
Ставка: победа «Баварии» с форой (–2.5) за 1.76.
«Трудно сделать оригинальный прогноз на игру «Баварии» с одним из главных аутсайдеров лиги, который к тому же три матча кряду неспособен забить даже один гол. Если брать историю противостояния, то мюнхенцы лишь один раз проигрывали «Майнцу» и дважды играли вничью.
При этом важно отметить, что «Майнц», несмотря на ужасные результаты, никому из лидеров не проиграл крупно: с разницей в один мяч проиграл «Байеру» и «Боруссии» М, в два мяча — «Лейпцигу». Разгром был только от «Штутгарта».
Но думаю, что в этот раз унижения не избежать. «Бавария» за время новогодней паузы отдохнула и соскучилась по футболу. В строй ещё перед Новым годом вернулся Киммих, который определяет атакующую повестку в «Баварии» и уже успел принести победу над «Байером» решающим голевыми пасом. С его камбэком игра мюнхенцев снова станет машиноподобной. Одним словом, я «Майнцу» не завидую. Ожидаю крупную победу хозяев».
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