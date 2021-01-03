«Аталанта» — «Сассуоло»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Сассуоло».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.19.

«Очень интересная встреча. «Сассуоло» в этом сезоне идет высоко, «Аталанта» постепенно начинает приближаться к четверке сильнейших. Тренера «Сассуоло» Де Дзерби сватают в «Спартак», это для нас добавляет интриги. Не знаю, сколько здесь правды, но посмотреть на то, какую игру выстраивает этот специалист, интересно.



То, как играет «Аталанта», мы все давно изучили. Жалко, что не будет Гомеса. Похоже, он точно команду покидает. Не знаю, сам ли он этого захотел или же у него конфликт с Гасперини. Но и без него, как мы видели, «Аталанта» может показывать хороший футбол. Ту же «Рому» просто разгромили.



Обе команды славятся в первую очередь хорошей атакой. И, думаю, здесь не будет недостатка в забитых мячах. Очень высоко команды стремятся встречать соперников. Где-то будут вылезать ошибки, где-то проходить быстрые атаки. Так что сыграл бы «тотал больше 3,5 мяча». Да и все последние встречи команд были очень результативными».