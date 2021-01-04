«Металлург» Мг — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» за 4.26.



«Мы точно знаем, когда красно-белые ушли на новогодние каникулы. Это случилось 26 декабря, по завершении матча в Балашихе. И то, что потом у «Спартака» до боя курантов были запланированы ещё два матча, уже никого из красно-белых не волновало. Как говорится, «проблемы индейцев шерифа не интересуют».



А вот когда красно-белые вышли из новогодних каникул и вышли ли вообще, нам ещё только предстоит понять. А выходить-то уже пора, «Витязь», которого ещё недавно не было видно, вот он, уже рядом, дышит в спину и норовит вставить спички между пальцами спартаковских ног.



В принципе, в отличие от предыдущих матчей, у «Спартака» в Магнитогорске проблем с мотивацией быть не должно. И, по сути, получается так, что в этом противостоянии от самой «Магнитки» мало что зависит. Её уровень понятен, предсказуем и в данный момент не слишком-то высок. То есть для отмобилизованного и мотивированного «Спартака» такая «Магнитка» не должна составить больших проблем. А вот для «Спартака», ещё находящегося на новогодних каникулах и не спешащего вернуться в сезон, это будет огромная проблема и практически невыполнимая миссия.



Итак, какой вариант выбрать? Для меня ближе всё-таки первый вариант. Что красно-белые хотя бы в отдельно взятом матче возьмутся за ум и увезут с Урала два очка, да ещё завоёванные в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.

«Металлург» — «Спартак». Прогноз: Знарок и Широков испортят настроение Илье Воробьёву «Спартак» никогда не выигрывал в Магнитогорске в КХЛ, но без двух шайб не уходил с 2015 года.