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Канада — Россия: беспроигрышное пари 1000 рублей к полуфиналу МЧМ-2021!

Канада — Россия: беспроигрышное пари 1000 рублей к полуфиналу МЧМ-2021!
Ставки / Прогнозы 0

В ночь с 4 на 5 января сборные Канады и России встретятся в полуфинале МЧМ-2021. Начало матча — в 2:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!

Забери свой бонус в три простых шага.

1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.

2. Пройди полную идентификацию.

3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к суперпротивостоянию в полуфинале МЧМ-2021.

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