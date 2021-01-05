«Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Куньлунь» — «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» в основное время за 2.38.



«В отличие от большинства команд Континентальной лиги, начавших новый 2021 год 3, на худой конец, 4 января, «Куньлунь» с «Северсталью» стартуют только сейчас. Поэтому мы пока не можем спрогнозировать, как команды отмечали столь важный для каждого русского человека праздник и как после него выглядят. Ладно бы ещё «Куньлунь» сидел у себя в Китае, где свой Новый год и празднуется он совсем в другое время, так ведь и в команде сплошь наши, и обитает она нынче в сердце России.



Поэтому пока мы можем оперировать лишь статистикой личных встреч, а она точно не на стороне китайских товарищей. Нет, в целом там для них не всё так плохо, и «Северсталь» имеет лишь полуторное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Но четыре последних официальных матча череповчане выиграли, причём в этом сезоне, две трети которого «Куньлунь» лежал на льду лицом вниз, соперники ещё не встречались.



Поэтому есть все основания предположить, что сложившийся тренд будет, как говорил первый и единственный президент СССР, «расширен и углублен». И «Северсталь» без особых нервных надрывов возьмёт в китайском городе Балашихе два очка, причём победит в основное время с самым любимым этими соперниками счётом – 2:1», — сказал Лебедев.