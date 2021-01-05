ЦСКА – «Автомобилист»: ставка Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Автомобилист».



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.46.



«Семь матчей подготовил болельщикам календарь КХЛ на 5 января. И именно московский матч видится самым лёгким для предсказания. Причина проста: мы в течение всего сезона видели, как играет «Автомобилист» с «олигархами». А играет он с ними, мягко говоря, мерзопакостно. И уж как его эти «олигархи» в последние месяцы прошлого года пинали и в итоге забили ногами в подплинтусное пространство. Сейчас «автомобилисты» оттуда, считай, вылезли, но не потому, что вдруг начали рвать «олигархов», а потому, что «олигархи» кончились и пошли команды, с которыми екатеринбуржцы должны расправляться играючи.



А теперь не просто «олигарх», а «олигархище». Да ещё играть придётся у него на площадке. Да ещё он весь в тренерских «люлях» за прошлый матч, когда еле-еле отскочил в овертайме от «Йокерита», напропускав полную авоську. Думаете, «Автомобилист» в такой ситуации уцелеет? Да ещё вышедший с новогодних праздников в Уфе так, что во рту мухи спаривались.



Вот и я думаю, что нет, не уцелеет. «Армейцы», конечно, дурака поваляют, куда же без этого. И у екатеринбургских болельщиков целый период, а может быть, даже два будет тлеть надежда. Но потом надежду забьют клюшками, а ЦСКА запишет в свой актив очередные два очка за победу в основное время. Пусть и с достаточно скромным преимуществом», — сказал Лебедев.

ЦСКА — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Коварж закроют Сошникова с Шалуновым в Москве В пяти предыдущих очных встречах уральцы одержали три победы.