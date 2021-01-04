ЦСКА — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Коварж закроют Сошникова с Шалуновым в Москве

5 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.47, успех «Автомобилиста» идёт за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» 5 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» 5 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.60. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Автомобилист» Екатеринбург (5.01.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не будет. Амбиции команд понятны, а скоро в расположение клубов вернутся хоккеисты, выступающие на МЧМ-2021 в Канаде.

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На 5 января запланированы сразу семь матчей, глаза разбегаются. Пять из них стартуют в 17:00 мск. В Москве ЦСКА сразится с «Автомобилистом». Вывеска бодрая, благо что уральцы стабильно отбирают очки у красно-синих. Да и в последние недели они наконец-то выбрались из ямы.

Жуткая серия из десяти поражений осталась в прошлом. В шести предыдущих поединках добыты четыре победы в основное время — над «Металлургом» (4:0), «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Нефтехимиком» и «Амуром» (по 3:0). Единственное поражение в основное время потерпели от крепкого «Трактора» (2:3).

И после новогодней паузы уступили за пределами основного времени в Уфе (0:1 ОТ). В первом периоде трижды имели численное преимущество и владели инициативой, однако с реализацией не задалось. Дальше зелёные добавили и смотрелись гораздо лучше. Якуб Коварж дотащил партнёров до овертайма, но помощи так и не дождался.

«Металлург» — «Спартак». Прогноз: Знарок и Широков испортят настроение Илье Воробьёву «Спартак» никогда не выигрывал в Магнитогорске в КХЛ, но без двух шайб не уходил с 2015 года.

Теперь «Автомобилист» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. По потерянным очкам вообще идёт третьим, однако плотность потрясающая. Кроме того, на хвосте висит «Торпедо» — тоже набрало 49 очков, хоть и при двух лишних играх. А ведь есть ещё «Барыс» с парой перенесённых матчей из-за ухода на карантин.

ЦСКА закрыл 2020 год двумя поражениями подряд — 3:4 Б от СКА и 1:2 от «Витязя». А в воскресенье еле-еле дожал «Йокерит» (5:4 ОТ). Вёл с разницей в две шайбы к середине второго периода, но позволил финнам отыграться. С подопечными Игоря Никитина подобное случается редко.

Ладно хоть в овертайме Андрей Светлаков забросил пятый гол. «Армейцы» закрепились на первой позиции в турнирной таблице Западной конференции. СКА отстаёт на четыре пункта, да ещё и сыграв на два матча больше. Запас имеется, хотя с осечками нужно заканчивать. Их в последнее время стало многовато.

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Разумеется, шансы хозяев выше. Состав у них мощнее, плюс свой лёд. Вторая домашняя игра кряду, а вот подопечные Билла Питерса летели из Уфы. В то же время гостей оценивают на уровне безнадёжного аутсайдера, что вызывает кое-какие вопросы. ЦСКА сейчас не впечатляет, а уральцы исправно отбирают у москвичей очки.

В пяти предыдущих очных встречах добыто три победы, одна из них — на выезде. Стоит ли брать Х2 за 2.75 — вопрос вкуса, мы бы выбирали между ИТМ 3.5 гола ЦСКА за 1.68 и Ф2 (+1.5) за 1.97. Екатеринбуржцы после серии неудач увеличили акцент на оборону. Забивают теперь совсем мало, зато надёжности стало больше.

Якуб Коварж набрал отличную форму, в Уфе выручал много и со вкусом. Скорее всего, красно-синие заберут два очка, но малой кровью не обойдутся. Ждём тут чего-то в духе 2:1 или 3:2.

ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 января 2021 года

ЦСКА в последнее время не впечатляет: 2020 год закрыл двумя поражениями, а накануне позволил «Йокериту» отыграться с 2:4 и дойти до овертайма. «Автомобилист» снова начал набирать очки, увеличив крен в сторону обороны. Забивает немного, пропускает ещё меньше. Шансы «армейцев» выше, но полную авоську екатеринбуржцы вряд ли пропустят.

Ставка: ИТМ 3.5 гола ЦСКА за 1.68.