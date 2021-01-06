«Сампдория» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на игру Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 16-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Сампдория» — «Интер».

Ставка: «Интер» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 1.78.



«Давненько в Cерии А на первом и втором местах не находились миланские клубы. А сейчас после 16-го тура лидирует «Милан» и лишь на одно очко от него отстаёт «Интер». По многим основным показателям команда Антонио Конте идёт в пятёрке лучших в Италии: по забитым мячам (40 — лучший результат), владению (52,7% — 4-й показатель), точным передачам (86,7% — 4-й показатель) и голам со стандартов (6 — 3-й результат).



«Сампдория» на фоне своего соперника — середняк, не решающий амбициозных задач. Но в этом сезоне генуэзцы одержали уже несколько статусных побед — над «Аталантой» и «Лацио». Команда Клаудио Раньери играет, как правило, вторым номером (43,6% владения — 20-й показатель в лиге) и делает ставку на контратаки (3 забитых мяча) и стандарты (6 голов).



В матчах с «Сампдорией» «Интер» неизменно выигрывает с 2017 года (6 побед подряд). В предстоящей встрече команда Конте будет наверняка доминировать и добьётся своего.



«Интер» одержал в чемпионате 8 побед подряд с общей разницей мячей 24:8. В среднем в рамках этой серии миланцы забивают по 3 гола за игру, а пропускают по 1, то есть играют результативно и стабильно пропускают. В 7 из 8 последних матчей «Интера» проходила ставка «Интер» не проиграет и тотал голов больше 2.5». Коэффициент на данный прогноз — 1.78. Его я и возьму», — сказал Керимов.