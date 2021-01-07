«Локомотив» — СКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Ярославле

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: ничья за 4.30.

«Локомотив» пытается навязать борьбу за лидерство в дивизионе ЦСКА, который в последнее время стал часто допускать осечки. Подопечные Андрея Скабелки использовали новогоднюю паузу по назначению — перезагрузились и вернулись на победный путь. Ведь 2020 год они закрыли двумя гостевыми поражениями — 3:4 ОТ с «Йокеритом» и 5:6 с «Торпедо».



У СКА в последнее время наметился спад — три поражения в четырёх поединках, все близкие. Единственная победа добыта над «Сочи» (4:1), да и та со скрипом. Уступили московскому «Динамо» (1:2 ОТ), «Йокериту» (1:2) и минскому «Динамо» (3:4 ОТ). В Беларуси трижды вели в счёте и могли снимать вопросы. Не хватало реализации.



А под конец основного времени удалился Андрей Кузьменко. «Зубры» забросили четвёртую шайбу уже в овертайме, утянув второе очко. Подопечные Валерия Брагина упустили отличную возможность приблизиться к ЦСКА. На данный момент отстают на четыре очка при двух лишних играх.



В прошлом сезоне санкт-петербуржцы проиграли ярославцам обе личные встречи, зато в нынешнем регулярном чемпионате забрали единственную дуэль довольно уверенно. 4:2 на своём льду, по ходу матча вели с разницей в три шайбы. Сейчас состояние обеих команд вызывает кое-какие вопросы, потому линия букмекеров выглядит логично.



Они не видят фаворита, выставляя практически равные котировки в обе стороны. Можно не мудрить и проверить лобовую ничью за 4.30. Альтернатива — тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 1.69. Цена ошибки велика, а команды хорошо знают друг друга. Дебют наверняка получится аккуратным.