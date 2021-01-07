Иво Карлович — Пабло Андухар: ставка Ярослава Перканюка на матч турнира ATP в США

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1-го круга турнира в Делрей Бич Иво Карлович — Пабло Андухар.



Ставка: ТБ 23 гейма за 1.61.



«Как бы Карлович ни пытался вести борьбу с возрастом, но он начал заметно проигрывать. Если ещё несколько лет назад Иво никому и шанса не давал на своих геймах, то в прошлом сезоне хорвата брякали все, кто этого хотел. Во-первых, Карлович больше не подаёт регулярно первым мячом под 220-230 км/ч. Во-вторых, он серьёзно сбавил в скорости передвижения по корту и не успевает даже за самыми простыми мячами.



В регрессе Иво нет ничего странного, ведь хорвату через полтора месяца исполнится 42 года. За карьеру у теннисиста было огромное количество серьёзнейших травм, начиная с хронических проблем со спиной, заканчивая слабыми коленями. Но по сегодняшний день Карлович отказывается говорить о завершении карьеры.



За последние годы Андухар несколько раз приостанавливал карьеру, однако всегда возвращался. Виной этому постоянные проблемы со здоровьем. Ещё не было такого сезона, когда бы испанец не пропустил несколько месяцев из-за очередного повреждения. Впрочем, Пабло по сегодняшний день конкурентоспособен в ATP-туре, несмотря на свой возраст (через две недели исполнится 35 лет). На данный момент испанец занимает 59-ю строчку в рейтинге ATP.



Андухар известен успехами на грунтовых турнирах. В последнее время теннисист больше времени проводит на челленджерах, где на классе штампует победы и без особых трудностей доходит до финальных стадий. Пабло по-прежнему способен выдерживать изнурительные обмены ударами на задней линии, при этом он мастерски перехватывает инициативу и переходит к атакующим действиям. Андухар выделяется разноплановостью, у него в арсенале множество «домашних заготовок» и разнообразных ударов.



Карлович уже не тот, но на быстрых покрытиях он по-прежнему способен удивлять, особенно против таких соперников, как Андухар. В предстоящем матче Пабло будет доминировать в розыгрышах, но проблема в том, что их здесь будет минимум. Иво традиционно для себя сделает акцент на подачу и игровой стиль serve and volley. Так что у Андухара вряд ли на приёме будет много шансов для брейка. Пабло также не будет испытывать трудностей на своих геймах, так как Иво ужасен на приёме. Поэтому матч однозначно затянется.



Не верю, что кто-то из теннисистов одержит лёгкую победу. Так что тотал больше 23», — сказал Перканюк.