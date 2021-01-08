«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Трактор».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.17.



«В предыдущем туре «Трактор» уступил в третий раз подряд. Трёхматчевая серия началась ещё в 2020 году «Куньлунем» и пока продолжается. И нет ровным счётом никаких предпосылок, что она закончится по крайней мере сейчас.



На это, безусловно, накладываются результаты личных встреч в текущем сезоне. Несмотря на то что «Трактор» в последнее время нехило штормило, он сумел уже дважды обыграть «барсов» — оба матча пришлись на то время, когда у челябинцев пёрло. Но теперь у «больших татар» вырос на уральцев солидный зуб, которым он теперь «Трактор» и прихватит. И прикусит так, что мало не покажется, тем более что общее преимущество по количеству побед в междусобойчиках у казанцев, даже с учётом двух последних поражений, весьма солидное – полуторное.



Ну и, конечно, текущая победная серия «Ак Барса», которая в данный момент насчитывает девять матчей, никуда не делась. И уж не «Трактору» в его нынешнем состоянии, да ещё на выезде, эту серию ломать.



То есть на выходе у нас получается самый предсказуемый матч игрового дня. «Ак Барс» проедет по «Трактору» асфальтоукладчиком, победив не просто в основное время, но ещё и с весьма приличным преимуществом минимум в две-три шайбы. А может быть и больше», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Трактор». Прогноз: Квартальнов и Гатиятулин подарят хоккей уровня плей-офф «Ак Барс» в последнее время отказывается пропускать, а «Трактор» получил 15 шайб за три предыдущих матча.