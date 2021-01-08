«Йокерит» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Спартак».
Ставка: победа «Йокерита» минимум в 2 шайбы за 2.17.
«Спартак» победил в Челябинске, победил хорошо, красиво, но это одновременно означает и тот факт, что у красно-белых, что называется, «отлегло от задницы». Отрыв от «Витязя», пусть и не великий, всё равно имеется, под ногами не горит, пусть только пока. Но в любом случае можно снова подзабить на хоккей, как уже было много-много раз в этом сезоне.
У «Йокерита» задача много сложней. Понятно, что минчан он в турнирной таблице обойдёт, но это лишь даст горячим финским парням на первом этапе московское «Динамо» в виде соперника. Да ещё со стартом плей-офф в Москве. А оно финнам нужно?
Вывод один: «джокеры» будут пыхтеть и стараться достать бело-голубых. И если уж не удастся сбежать от рандеву с ними в четвертьфинале Кубка Гагарина, то хоть получить при этом преимущество своей площадки.
Таким образом, мы имеем очень мотивированных хозяев и расслабленных после предыдущей победы гостей. Вам нужно намекать на очевидный результат? Конечно же, финны победят, конечно, сделают это в основное время и даже с приличным преимуществом в пару-тройку шайб», — сказал Лебедев.
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