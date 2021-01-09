«Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Севильи» с нулевой форой за 1.57, победа «Севильи» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.79.

«Пожалуй, это самый интересный матч испанского тура — шестое место против четвёртого. Думаю, что «Севилья» имеет хорошие шансы победить и тогда она догонит «Реал Сосьедад» по количеству очков, и при этом команда будет иметь три (!) матча в запасе по отношению к баскам. У «Севильи» возвращаются в строй после микротравм ключевые футболисты — Окампос и Хесус Навас. И хотя команда Хулена Лопетеги весьма скверно выглядела в севильском дерби (1:1), думаю, что красно-белые прибавят в качестве игры.



А вот у «Реала Сосьедад» кадровые проблемы сильно мешают улучшению игры. В Севилье баскам придётся обходиться без Давида Сильвы, Ильярраменди, Элустондо, Сальдуа и так далее. За последние 11 матчей «Реал Сосьседад» выиграл лишь один раз. «Севилья» тут выглядит явным фаворитом, и я предложу две ставки на красно-белых. Аккуратная, с подстраховкой, — на победу севильцев с форой (0). И рискованная, в погоне за большим кушем, — на победу при тотале меньше 3.5 мяча».