«Осасуна» — «Реал Мадрид»: прогноз рэпера Сявы на матч 18-го тура чемпионата Испании

Рэпер Сява дал прогноз на матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Осасуна» и мадридский «Реал».
Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.38.
«Разбираем матч чемпионата Испании между «Осасуной» и «Реалом». В Мадриде, по ходу, поняли, что нормальных результатов можно добиваться без сумасшедшего вливания денег на дорогие трансферы. Зидана опять собирались уволить, но он вновь показал, кто здесь папа. В Ла Лиге «сливочные» дышат в спину «Атлетико», поэтому потеря очков в матче с аутсайдером точно не входит в планы «Королевского клуба».
«Осасуна» стремительно катится в бездну. В последних турах, как бы эта команда ни пыталась, а выиграть всё равно не смогла. Короче, для меня тут всё ясно – гости выиграют этот матч. И сделают это они уверенно, с преимуществом так мяча в два и больше.
Ставлю на победу «Реала» с форой (-1.5) гола по коэффициенту 2.38».
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