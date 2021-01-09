«Сток Сити» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Англии «Сток Сити» — «Лестер».

Ставка: обе забьют — нет за 1.77.

«Мне кажется, фаворит здесь очевиден. «Лестер» крут: одно поражение в 8 матчах, всё летит, крутая оборона. У Брендана Роджерса очень качественная атака.



А здесь попадается «Сток», который прямо сейчас чуть живой. Команда крайне мало забивает (в 4 из последних 7 встреч этого сделать не смогла). «Сток» побеждает крайне редко, всего одна победа в 8 матчах. И преимущества домашнего поля здесь не может быть в силу всем известных причин.



Поэтому я думаю, что «Лестер» победит. И я бы сделал «обе забьют – нет» в этой встрече. Мне кажется, что вполне может быть победа «Лестера» всухую. «Обе забьют – нет» — разумный вариант на эту игру».