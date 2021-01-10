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«Удинезе» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч 17-го тура чемпионата Италии

«Удинезе» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч 17-го тура чемпионата Италии
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Удинезе» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» за 1.85.

«Наполи» сенсационно проиграл в прошлом туре дома «Специи», пропустив 2-й гол в концовке, играя в большинстве. В который раз в сезоне неаполитанцы испытывали проблемы при реализации моментов. Еще одна причина неудовлетворительного результата – частые потери мяча, об этом говорил после матча Гаттузо.

«Удинезе» не выигрывает уже 5 туров подряд. В 3 последних матчах фриульцы пропускали 2 мяча и больше. В обороне команда Луки Готти играет неважно.

Думаю, «Наполи» явный фаворит матча. Мощная атака неаполитанцев воспользуется проблемами соперника и добудет нужный результат. Мой прогноз — победа «Наполи» с коэффициентом 1.85".

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