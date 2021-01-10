«Йокерит» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Финляндии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Йокерита» за 2.62.

«Помимо того что этот матч интересен сам по себе, куда интереснее он выглядит в связке со следующим матчем этих же соперников. Который будет играться на следующий день, но уже не в Хельсинки, а в Екатеринбурге. То есть, финский матч завершится где-то в шестом часу вечера по московскому времени, после чего обеим командам надо будет рвать когти в аэропорт. Там понадобится время на предпосадочные процедуры, потом три с половиной часа в воздухе. А Екатеринбург соперники прибудут ближе к утру по местному времени, а в 17.00 – будьте добры на эстакаду, то есть, снова на лед.



Таким образом, неокученным Континентальной лигой остался только вариант нескольких матчей за один день, который, между прочим, вполне себе работал на заре хоккейной истории в наших минорных лигах. И если такое когда-нибудь произойдет, то благодарить за это наверняка надо будет заграничные клубы КХЛ, которые любят повыкобениваться, прекрасно понимая, что бить их топором по голове руководство лиги не станет. А зря!



То есть первый матч своеобразного двухраундового поединка (понятно, что это «возврат долгов» от финнов, но «Автомобилист»-то чем виноват?) нельзя рассматривать сам по себе. Потому что хоккеисты выйдут играть практически два матча подряд, и в первом расшибаться в лепешку точно не станут. И стоит кому-нибудь повести в счете с преимуществом в две шайбы, как вторая команда в тот же момент бросит играть.



Есть все основания предположить, что в двух этих матчах соперники разойдутся миром, то есть останутся при своих, подарив положительные эмоции своим, а не чужим болельщикам. То есть, в Хельсинки победит «Йокерит», а в Екатеринбурге, в порядке алаверды, «Автомобилист» ответит любезностью на любезность.



То есть можно смело грузить на «джокеров». Которые победят в очень суровом с виду матче, причем в основное время и с преимуществом в две-три шайбы».