«Северсталь» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Сочи».

Ставка: победа «Северстали» с форой (-1.5) за 2.41.

«Мы уже неоднократно отмечали нынешний прагматизм «Северстали», безусловно, идущий от главного тренера команды. Вот и в предыдущем туре подумали было череповчане, что «Авангард» чем-нибудь одарит их с барского плеча, разинули роток. Но быстро все поняли, и, как говорится, «не жужжали».



Но теперь-то играть предстоит не с «Авангардом», а с сочинцами. То есть, с теми, кого череповчанам сам Бог велел обдирать, как липку. Положение гостей усугубляется еще и тем, что им будут мстить. Потому что совсем недавно на берегу Черного моря «Северсталь» огребла так, как никто не ожидал, включая самих череповчан. И теперь надо вернуть хотя бы часть из тех шести шайб, что в качестве новогоднего подарка вечером 30 декабря напихали им сочинцы.



Но главное в этой паре кроется в статистике личных встреч. Которая ненавязчиво нам намекает, что в 14 последних «междусобойчиках» 13 раз побеждали хозяева. То есть, вероятность победы гостей составляет 1/14 или 7 процентов. Вы готовы поставить на команду, вероятность победы которой оценивается такой цифрой? Я категорически не готов. Поэтому и вангую со всех сторон почти обязательную победу «Северстали», да еще в основное время, да еще с возвратом предновогоднего долга, хотя бы частично, то есть, с преимуществом в три-четыре шайбы».