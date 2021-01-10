СКА — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с нулевой форой за 1.95.

«Команды не столь уверенно провели матчи после Нового года. ЦСКА только в третьем матче смог выиграть в основное время. А теперь командам предстоит за неделю сыграть два раза. Сейчас сыграют в Санкт-Петербурге, но СКА сейчас не в очень хороших кондициях. Да, своя площадка, настрой на армейское дерби, но я думаю, этого будет недостаточно, чтобы победить ЦСКА в основное время.



Мне кажется, матч будет очень закрытым и много шайб мы не увидим — 0:1 или 1:2, но не исключаю и ничью в основное время. Команды будут стараться не пропустить и уделят внимание обороне. Букмекеры дают равные шансы на этот матч, но мне кажется, перевес здесь в пользу московских армейцев».