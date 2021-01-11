«Специя» — «Сампдория»: ставка Максима Калиниченко на игру Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Специя» — «Сампдория».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.86.



«Специя» примет дома «Сампдорию» в рамках 17-го тура Серии А. Встречаются два клуба из второй части турнирной таблицы.



«Специя» в чемпионате пытается не упасть в зону вылета в Серию «Б». Пока у неё это получается. Клуб идёт на 16-м месте с 14 баллами. Однако «Дженоа» со строчки ниже он опережает только по дополнительным параметрам. Да и от «Торино» с «Пармой» с последних мест «Специя» не так сильно оторвалась — на два очка.



У «Сампдории» же ситуация, конечно, лучше. Она идёт в середине на 11-й позиции, немного оторвавшись от клубов ниже. В активе «Сампдории» 20 очков, а у «Болоньи» со строчки ниже – 17. Таким образом, клуб в ближайшее время обеспечил себе спокойные матчи. Он даже может подняться ещё на пару строчек. «Беневенто» с 10-го места опережает «Сампдорию» всего на один балл.



«Специя» до последнего тура долго не могла победить. Проигрывала она почти всем на протяжении шести матчей. Исключением стала игра с «Болоньей» с середины турнирной таблицы, в которой «Специя» смогла сыграть вничью (2:2). А в последнем туре клубу и вовсе удалось одолеть такого трудного соперника, как «Наполи» (2:1). Такой результат может подбодрить «Специю» и мотивировать её на ещё одну победу.



У «Сампдории» статистика последних матчей лучше. Она смогла победить в трёх из пяти последних встреч. Однако в остальных — она чаще проигрывает. Выступает «Сампдория» нестабильно, может уступить слабой команде, а переиграть сильную. Так произошло, кстати, в последнем туре. В нём клуб смог нанести поражение «Интеру», который всеми силами пытается догнать лидирующий «Милан» и сам идёт вторым в Серии «А».



Таким образом, оба соперника добились хороших результатов в последних турах, оба обыграли сильных соперников. Это делает их встречу намного интереснее. Ведь клубы находятся на эмоциональном подъёме.



Кто из них одержит победу? Конечно, на бумаге сильнее выглядит «Сампдория». Однако «Специя» может после победы над «Наполи» обыграть и эту команду. Точный результат я гадать не стану. Моя ставка будет на количество голов. Оба клуба много забивают и редко оставляют соперника без пропущенных мячей», — сказал Калиниченко.