«Уэска» — «Бетис»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Уэска» — «Бетис».



Ставка: победа «Бетиса» в один мяч или ничья за 1.82.



«Уэска» вновь вернулась в элитный дивизион, где пробует закрепиться. Два года назад попытка изменить статус новичка не удалась, что, скорее всего, команду ждёт и в текущем первенстве.



Сине-гранатовые добыли только одну победу, причём эта удача произошла 12 декабря в домашнем поединке с «Алавесом» (1:0). После этого «оскенцы» разделили турнирные баллы с «Леванте» (1:1) и проиграли три поединка.



«Бетис» не особо радует болельщиков начиная с прошлого сезона. Бело-зелёные одержали шесть викторий и два раза разделили турнирные баллы с противниками. Следом за успехом в дуэли с «Кадисом» (1:0) «бетикос» проиграли «Леванте» (3:4) и стартовали в 2021 году боевой ничьей с «Севильей» (1:1).



У хозяев не смогут сыграть Валера, Маффео, Рамирес и Фернандес. Севильский клуб не может рассчитывать на Барту, Камарасу, Тельо, Мартина и Карвалью. В команде бушует эпидемия коронавируса, и сегодня в лазарете Гуардадо, Монтойа и Хоакин.



У гостей отличный состав, опытный тренер, но с таким хорошим подбором игроков команда ужасно играет на выезде. «Уэска» аутсайдер, но на стороне хозяев серьёзные потери в стане врага.



Я считаю, скорее сегодня будет не только равная игра, но и равный счёт. Предлагаю сделать ставку на ничью или минимальную победу гостей», — сказал Мостовой.

«Уэска» — «Бетис». Прогноз: Пеллегрини, Фекир и Браво уберут с пути худший клуб Ла Лиги «Уэска» в восьми домашних матчах Примеры добыла одну победу при пяти голах.