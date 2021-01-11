Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Уэска» — «Бетис»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

«Уэска» — «Бетис»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Уэска» — «Бетис».

Ставка: победа «Бетиса» в один мяч или ничья за 1.82.

«Уэска» вновь вернулась в элитный дивизион, где пробует закрепиться. Два года назад попытка изменить статус новичка не удалась, что, скорее всего, команду ждёт и в текущем первенстве.

Сине-гранатовые добыли только одну победу, причём эта удача произошла 12 декабря в домашнем поединке с «Алавесом» (1:0). После этого «оскенцы» разделили турнирные баллы с «Леванте» (1:1) и проиграли три поединка.

«Бетис» не особо радует болельщиков начиная с прошлого сезона. Бело-зелёные одержали шесть викторий и два раза разделили турнирные баллы с противниками. Следом за успехом в дуэли с «Кадисом» (1:0) «бетикос» проиграли «Леванте» (3:4) и стартовали в 2021 году боевой ничьей с «Севильей» (1:1).

У хозяев не смогут сыграть Валера, Маффео, Рамирес и Фернандес. Севильский клуб не может рассчитывать на Барту, Камарасу, Тельо, Мартина и Карвалью. В команде бушует эпидемия коронавируса, и сегодня в лазарете Гуардадо, Монтойа и Хоакин.

У гостей отличный состав, опытный тренер, но с таким хорошим подбором игроков команда ужасно играет на выезде. «Уэска» аутсайдер, но на стороне хозяев серьёзные потери в стане врага.

Я считаю, скорее сегодня будет не только равная игра, но и равный счёт. Предлагаю сделать ставку на ничью или минимальную победу гостей», — сказал Мостовой.

«Уэска» — «Бетис». Прогноз: Пеллегрини, Фекир и Браво уберут с пути худший клуб Ла Лиги
«Уэска» в восьми домашних матчах Примеры добыла одну победу при пяти голах.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021