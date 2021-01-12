«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1,5) за 2.36.



«Бёрнли» стартовал с пробуксовкой, но в декабре выдал несколько успешных матчей, которые принесли 16-е место в турнирной таблице.



За 15 туров в активе хозяев четыре победы и четыре мирных исхода, которые принесли 16 очков, что на пять больше, чем у «Фулхэма» из зоны вылета. В трёх последних поединках команда одолела «Вулверхэмптон» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0).



Поклонники «Манчестер Юнайтед» дождались первой позиции от своих любимчиков. За 16 туров в активе «красных дьяволов» 10 побед и три мирных исхода, которые принесли 33 очка и первое место, которое команда делит с «Ливерпулем».



После ничьей с «Лестером» (2:2) манкунианцы одолели «Вулверхэмптон» (1:0) и «Астон Виллу» (2:1).



В лазарете хозяев Данн, Макнил, Родригес и Тэйлор. У фаворита не выйдут на поле Рохо, Байи, Джонс и Погба.



«МЮ» на ходу. Команда исправила тактические ошибки и, несмотря на поражение от «Сити», не будет иметь проблем в этой дуэли. Победят мастерство и мотивация, которая поможет удержаться гостям на первой позиции.



Предлагаю сделать ставку на уверенную победу «красных дьяволов».