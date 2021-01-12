«Динамо» М — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва — «Витязь».



Ставка: ничья за 4.94.



«Витязи», конечно, стараются и берут своё, где только могут. Смогли с ХК «Сочи», смогли и с «Нефтехимиком». Теперь они вновь приблизились к «Спартаку» на дистанцию одного прыжка, но поскольку этот прогноз писался до того, как красно-белые вышли на домашний лёд против «Локомотива», то мы пока можем лишь догадываться, какой интервал оказался между «Спартаком» и «Витязем» с учётом двух имеющихся у подольчан «запасных» матчей.



С бело-голубыми «витязям», конечно, тоже надо что-то делать, что-то такое, чтобы вынуть из них вместе с душой два очка. Сделать это будет не в пример труднее, чем с «Сочи» или «Нефтехимиком», но на свете нет ничего невозможного. Опять-таки всё против «Витязя»: и календарь, который дал москвичам лишние сутки отдыха без необходимости куда-то ехать. И статистика личных встреч, которая обозначает почти трёхкратное преимущество бело-голубых по числу побед в междусобойчиках. Скажем мягко: «Витязь» не слишком хорошо играет с московским «Динамо», хотя в истории есть несколько красивых побед красной команды.



«Динамо» в турнирной таблице находится в таком месте, что и снизу ничего особенно не угрожает (теоретически угрожает «Йокерит», но пусть он сперва выиграет все свои отложенные матчи), и сверху тянуться особо некуда. Соответствующей будет и мотивация бело-голубых. Именно её, а не математические закономерности статистики личных встреч я бы поставил на первое место. Весьма нагло предположив ничью в основное время, с последующим вторым очком у «витязей». Почему бы нет?» — сказал Лебедев.