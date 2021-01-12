СКА – «Сочи»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ 12 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Сочи».



Ставка: победа СКА за 1.30.



«Итак, СКА проиграл в четвертый раз подряд. Да, проиграл основному конкуренту по финалу Западной конференции (или у нас еще остались наивные чукотские девушки, предполагающие, что в Западной конференции может быть финал, скажем, «Динамо» (Москва) – «Локомотив»?). Да, проиграл в овертайме и одно очко все-таки набрал. И все-таки, как ни крути, это четвертое поражение подряд – еще не зашквар, но колокола уже гремят на всю ивановскую.



Быть может, в другом случае у нештатного фарм-клуба СКА и был бы шанс. Нет, не на победу, но хотя бы проявить себя в индивидуальном порядке на глазах отцов-кормильцев и потенциальных работодателей. А теперь даже такого шанса не будет. И по приезде в Северную Пальмиру ХК «Сочи», можно не сомневаться, будет построен в шеренгу по росту, рассчитается на первый-второй, после чего будет проведена индивидуальная воспитательная работа со всей командой сразу, в которой будет затронуто много животрепещущих вопросов. Но в конце непременно будет дана короткая злая команда о том, что кормящую руку кусать нельзя. Но это все верно лишь в том случае, если под Брагина не роют на самом клубном верху.



А вот если там роют, да еще экскаватором, то картина будет прямо противоположной. И сочинцам выпишут такие премиальные за победу в Санкт-Петербурге, что у обычных людей перехватит дыхание. То есть сам ход матча покажет, каковы реальные подводные течения в хоккейном государстве под названием «СКА». Хотя нет, ход матча ничего не покажет, по ходу матча может быть все, что угодно, – покажет окончательный результат. А поскольку автор этих строк не является сторонником теории заговоров и не видит причин, по которым в СКА именно сейчас могут копать под Брагина, то для него результат грядущего матча понятен, как ясный день. СКА победит, и наплевать, с каким счетом и преимуществом, потому что тут главное – сломать эту чертову серию. Но победит всенепременно в основное время», — сказал Лебедев.