«Атлетико» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на игру Примеры 12 января

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Севилья» в испанской Примере сезона-2020/2021.



Ставка: ничья за 3.08.



«Сегодня прогноз на первый тур чемпионата Испании. Да, я не оговорился. Чемпионат проходит в таком суматошном темпе. Не все команды сыграли одинаковое количество матчей. У лидера, «Атлетико Мадрид», сыграно всего 15 встреч.



Всё в порядке у Диего Симеоне и его подопечных. Несколько впечатляющих матчей выдал «Атлетико» и абсолютно закономерно возглавляет турнирную таблицу.



Приезжает в гости к «Атлетико» «Севилья». Последние четыре очные встречи завершились вничью, причём каждый раз обе команды забивали. Напрашивается вариант сыграть «обе забьют» и в этот раз, хотя оборона «Атлетико» действует уверенно, чуть ли не лучше всех в Европе.



Я бы рискнул, учитывая, что «Атлетико» всего дважды сыграл вничью, а «Севилья» три раза в это сезоне, так вот сыграть лобовую ничью за коэффициент выше тройки. Мне кажется, что «Севилья» Лопетеги может навязать «Атлетико» тесный футбол. На данный момент дела у «Севильи» идут не так уж и плохо. Проиграла только мадридскому «Реалу» за последние игр 10. Рискованная ставка. Я не призываю вас обязательно к ней прислушиваться, но рассмотреть этот вариант.



Если вам не нравится эта ставка, то посмотрите на «обе забьют». В последних шести или семи очных встречах они всякий раз забивали друг другу. Не может же «Атлетико» совсем не пропускать, поэтому рассмотрите оба варианта», — сказал Генич.

«Атлетико» — «Севилья». Прогноз: «Барселона» и «Реал» дождались. Симеоне допустит осечку В семи предыдущих встречах с «Севильей» мадридцы выиграли лишь однажды.