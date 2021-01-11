«Атлетико» — «Севилья». Прогноз: «Барселона» и «Реал» дождались. Симеоне допустит осечку

12 января состоится перенесённый матч 1-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Севилья». Начало встречи — в 23:30 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Севильи» оценён букмекерами коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» Мадрид — «Севилья» 12 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Севилья» 12 января не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.46, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.61. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.20.

Анализ и прогноз матча 1-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Севилья» (12.01.2021)

2021 год вступил в законные права. С Лигой наций покончено, групповые этапы еврокубков завершены. АПЛ по традиции устроила марафон на выживание, хотя из-за коронавируса пришлось перенести пару матчей. Остальные представители топ-5 европейских лиг вернулись чуть позже.

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18-й тур испанской Примеры получился усечённым из-за мощного снегопада. Две игры перенесли. Стихия постепенно отступает, худшее осталось позади. На 12 января намечены два перенесённых матча, но стартовых туров. Наиболее поздний начнётся в 23:30 мск в Мадриде. Вывеска просто изумительная.



На стадионе «Ванда Метрополитано» сразятся «Атлетико» и «Севилья». Два представителя страны в плей-офф Лиги чемпионов, имеющие серьёзные планы на нынешний розыгрыш Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне не смогли сыграть 9 января с «Атлетиком» из Бильбао из-за погодных условий.



Что, впрочем, не помешало им сохранить первое место в турнирной таблице. Ведь мадридский «Реал» мучился на выезде с «Осасуной» — 0:0. Поле в самом деле оставляло желать лучшего, хотя действующий чемпион всё равно мог бы сыграть повеселее. «Реал» отстаёт на одно очко, «Барселона» — на четыре, «Вильярреал» — на шесть. Остальные находятся ещё дальше.

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Тут надо бы добавить, что все эти клубы провели аж на три матча больше. То есть по потерянным очкам преимущество «АТМД» крайне внушительное. Вот только календарь впереди будет невероятно плотным — несколько переносов, грядущий Суперкубок Испании, в феврале добавится плей-офф Лиги чемпионов.



Пока «Атлетико» на внутренней арене напоминает каток: 11 побед в 12 предыдущих турах. Дерби «Реалу» проиграли по делу, но моментально взяли себя в руки. Ближайший соперник очень опасен. «Севилья» в десяти последних матчах Примеры уступила лишь однажды. Тоже «Реалу» (0:1), причём в ничейной игре. Единственный мяч забила в свои ворота.



Несколько осечек у красно-белых случилось, но вообще с обороной у них порядок. 13 пропущенных мячей, меньше только у «матрасников» (шесть). Тут, правда, надо учитывать две игры в запасе. По потерянным очкам подопечные Хулена Лопетеги уступают только «Атлетико» и «Реалу».

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Тёплую Андалусию снегопад не коснулся, потому битва с «Реалом Сосьедад» прошла на ура. Пять мячей (три из них — к седьмой минуте), хет-трик Юссефа Эн-Несири, автогол. И победа хозяев со счётом 3:2. Вполне справедливая: баски очень старались, но во втором тайме даже мячом владели не так часто. А с моментами было ещё хуже.



Букмекеры отдают заметное преимущество АТМД, хотя есть серьёзные вопросы. Состав у гостей близок к оптимальному — нет Серхио Эскудеро и Томаша Вацлика, остальные в строю. А уж играть с «матрасниками» эта команда умеет. Собственно, четыре предыдущие очные встречи завершились вничью.



Что особенно любопытно, нулей тут не было уже пять лет. В семи предыдущих случаях вообще доезжала ставка «обе забьют», для подопечных Диего Симеоне это аномалия. Проверять ли голы в обе стороны за 2.20 — вопрос вкуса. С точки зрения математики вариант прекрасный. Ставка попроще — Х2 за 1.86.

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Строго говоря, ничья вполне устроит обе стороны. «Атлетико» сохранит лидерство, «Севилья» останется в непосредственной близости от «Реала» и «Барселоны». Соперники хорошо знают и уважают друг друга. И никакого перекоса в пользу мадридцев тут нет — всего одна победа в семи предыдущих поединках при двух поражениях.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Севилья» 12 января 2021 года

«Севилья» — один из самых неудобных соперников для «матрасников» на внутренней арене. В семи предыдущих очных встречах доезжала ставка «обе забьют», для подопечных Диего Симеоне это почти преступление. Больше того — за эти семь игр «Атлетико» оказался сильнее лишь однажды. А в четырёх последних случаях фиксировалась ничья. Которая, к слову, вполне устроит обе стороны.



Ставка: «Севилья» не проиграет за 1.86.