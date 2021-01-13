ПСВ — «АЗ Алкмар»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов
Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 16-го тура Эредивизи сезона-2020/2021 ПСВ — «АЗ Алкмар».
Ставка: победа ПСВ и меньше 4 мячей в матче за 3.00.
«Это очень крутое противостояние, потому что у АЗ хороша оборона, а у ПСВ отличная атака. Я думаю, что в такой ситуации надо брать «голландский низ». Это ТМ (3,5).
Я уверен, что ПСВ победит, но не думаю, что хозяева выиграют крупно. Поэтому я взял победу ПСВ и ТМ (3,5). Это железобетонный проход.
АЗ не выиграет. ПСВ очень здорово провёл первый тайм матча с «Аяксом». Сейчас команда извлекла ошибки из провала во второй половине. Думаю, они больше не допустят таких осечек. Поэтому мой прогноз: победа хозяев и ТМ (3,5)», — сказал Нагучев.
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