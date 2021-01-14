«Реал» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч полуфинала Суперкубка Испании сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Атлетик».



Ставка: ТМ 3 за 1.56.



«Сегодняшний разговор пойдёт о матче Суперкубка Испании «Реал» против «Атлетика» из Бильбао. Это будет «эль класико». «Реал» и «Атлетик» уже будут знать, кто станет первым финалистом, так как «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад» днем ранее.



В прошлом сезоне при таком формате играли в Саудовской Аравии, но сейчас из-за коронавируса решили проводить матчи в Испании. Это будет в Андалусии и по-прежнему без зрителей. Недавно «Реал» играл против «Атлетика» в чемпионате, но тогда клуб из Бильбао возглавлял Гаритано. Сейчас его уже нет в команде. Марселиньо Гарсия первый матч проиграл «Барселоне». Не всё получилось, надо признать. Потом должны были сыграть против «Атлетико», но не смогли приземлиться, поэтому матч был перенесён. Может быть, для «Атлетика» это даже и хорошо. Будет время подготовиться к «Реалу» и наработать какие-то интересные варианты.



Недавно в чемпионате эти команды сыграли со счётом 3:1 в пользу «Реала». Тогда помогло удаление Рауля Гарсии. Если посмотреть предысторию очных матчей, то, как правило, игры получаются не очень результативными. Недавние 3:1 в Мадриде были исключением из правил. «Реал» также не без приключений добирался до Памплоны. Сыграл там неубедительно со счётом 0:0. Потом не мог вылететь обратно. Всё это также может сказаться на полуфинальном матче за Суперкубок.



Я думаю, что, так как всё здесь решается в отдельно взятом матче, то вряд ли в полуфинале стоит ждать открытой игры. «Реал» при Зидане умеет играть сбалансированно, а «Атлетик» при новом тренере точно не будет играть в открытую. Мой прогноз на этот матч — тотал меньше 3 за 1.56. Только из-за того, что всё решается в отдельно взятом матче.



Не берусь говорить, кто попадёт в финал. У «Атлетика» есть свои козыри и ресурсы. Если не удастся их разыграть, то «Реал» постарается защитить свой трофей. В прошлом году «Реал» взял Суперкубок», — сказал Генич.

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