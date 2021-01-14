«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Арсенала» за 1.60.
«Снова говорим об Англии, снова говорим о матче с участием «Арсенала», если точнее, о его противостоянии с «Кристал Пэлас» в рамках 18-го тура АПЛ.
Если посмотреть на линию, мне кажутся интересными две ставки, исходя из всех обстоятельств вокруг этой встречи. Да, «Арсенал» в отличной форме – у команды три победы подряд в АПЛ и победа в Кубке Англии, в отличие от «Кристал Пэлас», который вылетел из этого турнира, проиграв «Вулверхэмптону». «Канониры» при Микеле Артете, возможно, сейчас показывают лучший отрезок, но именно «хрустальные» — один из самых сложных соперников для «Арсенала», команда не может выиграть у «Кристал Пэлас» на протяжении четырёх матчей.
Если посмотреть на статистику предыдущих встреч, когда ставка «обе забьют» играла в 8 из 10 матчей, то мне кажется, что нас с вами ждёт очень интересный и непростой для «Арсенала» матч.
Тем не менее ставка на победу «Арсенала» — это хорошая идея, я бы взял эту ставку. Второй вариант прогноза, который я рекомендую вам взять в качестве ставки, — это то, что будет верховая игра. В последних матчах между этими соперниками нередко забивалось более трёх мячей, но я предлагаю взять более аккуратный верх – более 2.5 гола. Думаю, что эта ставка тоже должна доехать.
«Арсеналу» удачи, болельщикам «Кристал Пэлас» терпения, а нам с вами хорошего просмотра», — сказал Казаков.
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