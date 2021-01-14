«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Арсенала» и меньше 5 мячей в матче за 1.89.
«У «Арсенала» уже четыре подряд победы (пусть и с учётом дополнительного времени в игре на Кубок против «Ньюкасла»), общая разница мячей за это время у «канониров» 10-1, в трёх играх кряду они не пропускают. Всё вроде бы налаживается, по крайней мере у игроков снова видно желание творить и добиваться результата.
«Пэлас» — одна из команд-загадок этого сезона. Она чередует качественные игры с абсолютно провальными, в которых умудряется вообще обходиться без чужих ворот.
Против «Арсенала» единственная возможность «орлов» — закрыться и надеяться на быстрые ноги Заа и Эзе. Собственно, исходя из этого, можно и выбирать ставки на этот матч – подавляющее преимущество хозяев по владению и угловым, ну и, вероятно, непростая, но победа «Арсенала», — сказал Петросьян.
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