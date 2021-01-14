«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.29.



«С одной стороны, «Локомотиву» не слишком повезло. Играй ЦСКА в Ярославле сразу же после Питера и СКА, шансов у ярославцев было бы явно больше. Но до Ярославля «армейцы» съездили в Ригу, где оттоптались на бедных рижанах, даже не вспотев. И теперь преимущество «железнодорожников» в лишние сутки отдыха, по сути, этим фактом съедено.



Да и у самих ярославцев морально-психологическое состояние, надо сказать, нынче не очень. В предыдущем туре они уступили в Москве «Спартаку», и тут, как говорится, чёрт бы с ним, в турнирной таблице от этого «Локомотиву» ни тепло, ни холодно, но весь вопрос в том, как ярославцы проиграли. А проиграли они отвратительно, отдав в концовке выигранный в целом матч. А вот это добавляет серьёзную гирьку на виртуальные весы «армейцев», которые и без того кренятся в их сторону весьма и весьма существенно.



Ну и «контрольный в голову» хозяев будущего матча организует статистика личных встреч. В принципе в общем виде она выглядит для ярославцев достаточно прилично. Только последние семь матчей своему главному конкуренту по дивизиону Тарасова «железнодорожники» проиграли. А с момента последней домашней победы прошло без нескольких дней два года. За эти два года ЦСКА только и делал, что укреплялся, и «Локомотиву» за ним не угнаться.



Получается, что на выходе мы получаем достаточно непростой матч, поскольку на глазах своей публики ярославцы, конечно, будут выпрыгивать из штанов. И хорошо отдохнувшим и вернувшимся из турпоездки по ближнему зарубежью «армейцам» это выпрыгивание определённые проблемы создаст, но не более того. ЦСКА победит, пусть и с минимальным счётом, но всё равно в основное время», — сказал Лебедев.

«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: ярославцы разбили СКА, но с москвичами не справятся Статистика беспощадна: в семи предыдущих очных встречах сильнее оказались москвичи.