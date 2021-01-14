«Реал Сосьедад» — «Барселона»: обзор матча 13.01.2021, какой счёт, как сыграли, кто забил

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» переиграл «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой каталонского клуба в серии пенальти (1:1, 3:2).



На 39-й минуте матча полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг открыл счёт. Антуан Гризманн навесил с левого края чужой штрафной от лицевой линии в центр на линию вратарской, откуда набежавший де Йонг ударом головой отправил мяч точно в цель.



В начале второго тайма де Йонг рукой прервал в своей штрафной передачу с фланга. Судья назначил пенальти в ворота «Барселоны». Нападающий «Реала» Микель Оярсабаль уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот. В дополнительное время команды не забивали. Победу в серии пенальти одержали футболисты «Барселоны».



Сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.70. Успех «Реала Сосьедад» оценивался в 4.85, ничья — в 4.50. С 1000 рублей можно было выиграть 4500 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.60, «обе забьют» — за 1.56, а проход «Барселоны» — за 1.43. На точный счёт 1:1 в основное время давали 8.50.