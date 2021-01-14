КМ по биатлону 2020-2021, женский спринт: где смотреть, ставки и коэффициенты

С 13 по 17 января в Оберхофе (Германия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на «Матч ТВ». Полностью расписание соревнований выглядит следующим образом.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований



14 января

16:30 — спринт, женщины.



15 января

16:30 — эстафета, мужчины.



16 января

16:45 — эстафета, женщины.



17 января

14:30 — масс-старт, мужчины

17:00 — масс-старт, женщины.



По оценке экспертов, больше всего шансов победить в сегодняшней спринтерской гонке имеют две норвежские биатлонистки. На успех Тириль Экхофф можно сделать ставку с коэффициентом 3.30, а на победу Марте Олсбю-Рейселанн предлагают коэффициент 4.00. Шансы шведки Ханны Эберг букмекеры оценили коэффициентом 9.50.



На россиянку Светлану Миронову можно поставить за 20.00. Победу Евгении Павловой оценили коэффициентом 150.00.