«Динамо» Мн – «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Минск – «Автомобилист».



Ставка: ничья за 4.14.



«Минчане ведут заведомо проигрышную битву с «Йокеритом» за пятое место, видимо, полагая московских одноклубников лучшим соперником по первому этапу плей-офф, нежели «Локомотив». В принципе предположение здравое, против ярославцев никаких шансов у минчан я не вижу. Против команды Владимира Крикунова, особенно в её нынешнем состоянии, счёт 2:2 в серии после четырёх матчей видится вполне реальным, а куда кривая вынесет потом – кто ж знает-то?



У «Автомобилиста» забота нынче, как и у минчан, тоже снизу. Внезапно разошлось нижегородское «Торпедо», которое посекло в мелкую капусту «Авангард», причём сделало это в Балашихе. «Авангарду»-то в принципе наплевать – «Салават Юлаев» далеко, «Ак Барс» ещё дальше, а больше «ястребов» никто не беспокоит. А вот «Автомобилисту» приходится подпрыгивать. И на морально-волевых умучивать на выезде «Спартак», а то ведь мяукнуть не успеешь, как окажешься и под «Трактором», и под «Торпедо», а снизу будет плотоядно облизываться «Сибирь» с лёгким графиком концовки регулярного сезона.



Иными словами, очки нужны обоим. Но при этом у гостей сейчас налицо действующая серия из двух побед подряд, а у хозяев, наоборот, аналогичная серия из двух поражений. Правда, у «зубров» в этих самых двух последних матчах были такие соперники, что особо не забалуешь, но ведь и «Автомобилист» сейчас относится к таким же, по крайней мере по бюджету.



В общем, всё идёт к ничьей в основное время. Упорной, упрямой, где-то даже упёртой. Кому повезёт потом – честно, не знаю. Но надеюсь, что минчане всё-таки прервут свою серию, пусть и с какого-нибудь кривоколенного рикошета в овертайме», — сказал Лебедев.