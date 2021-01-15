КМ по биатлону 2020-2021, мужская эстафета: где смотреть, ставки и коэффициенты

С 13 по 17 января в Оберхофе (Германия) пройдёт шестой этап Кубка мира по биатлону. Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на «Матч ТВ». Полностью расписание соревнований выглядит следующим образом.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований



15 января

16:30 — эстафета, мужчины.



16 января

16:45 — эстафета, женщины.



17 января

14:30 — масс-старт, мужчины

17:00 — масс-старт, женщины.



По оценке экспертов, больше всего шансов победить в сегодняшней эстафете имеет команда Норвегии, коэффициент на такой исход 1.38. Кроме того, в числе претендентов букмекеры видят команды Франции (4.50), Германии (7.00) и России (11.00). На победу сборной Италии предлагают коэффициент 20.00.