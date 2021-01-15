«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ в Казани

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.63.
«В ближайшие три дня нас ждёт два суперматча — противостояния лидеров Запада и Востока.
В пятницу сыграют лидирующий в Восточной конференции «Ак Барс» и пытающийся его догнать «Авангард». Матч-подготовка к плей-офф, проверка сил. Психологически для команд важно выиграть этот матч. Плюс у «Ак Барса» мотивация не проиграть третий раз подряд в личной встрече. «Авангард» после неожиданного поражения от «Торпедо» будет стараться добыть очки в этой встрече.
Фаворит для меня «Ак Барс». Думаю, шансы в этом матче 60 на 40 в пользу хозяев. Казань играет очень сильно и сбалансированно. Омск тоже очень хорош в этом сезоне, но мне «Ак Барс» нравится больше. Хоть матчи этих команд в последнее время результативны, но здесь я не ожидаю, что мы увидим много шайб. Мне кажется, команды сыграют осторожно и надёжно, больше внимания уделят обороне, Казань выиграет в основное время 2:1 или 3:2, но я поставлю чуть аккуратнее», — сказал Вуйтек.
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