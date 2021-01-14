«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз: Квартальнов и Зарипов отомстят омичам за сухие поражения

15 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех «Авангарда» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 15 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 15 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (15.01.2021)

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На пятницу, 15 января, запланированы пять матчей. Три из них стартуют в 19:00 мск. В Казани «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» сразится с «Авангардом». Естественно, это центральная игра дня. Во-первых, речь идёт про битву лидеров Восточной конференции. Во-вторых, в последнее время это противостояние получается огненным.

Команды за последние пять лет трижды пересекались в Кубке Гагарина, причём строго по нечётным годам. И до решающего поединка не добирались. В 2015-м казанцы управились за пять игр, в 2017-м им потребовалось шесть, а вот в 2019-м омичи затратили минимальное количество встреч.

Эта битва станет для соперников последней в нынешнем регулярном чемпионате, дальше пути могут пересечься только в плей-офф. Год ведь нечётный. Подопечные Дмитрия Квартальнова в сентябре взяли верх на своём льду в серии буллитов (2:1). Игра выдалась абсолютно равной, логично уйдя в дополнительное время.

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А вот дальше — как отрезало. Даже когда «Ак Барс» сотрясал всю лигу и штамповал победу за победой, с «ястребами» упорно не клеилось. Два поражения подряд со счётом 0:3. Правда, очень разные. В ноябре омичи просто смяли оппонента, позволив тому поднять голову только в заключительном периоде.

А вот 1 декабря получилось интереснее. Матч выдался если не равным, то близким. Шансы у «барсов» имелись, однако Шимон Грубец совершил 33 сейва. С большинством совсем не заладилось, реализация подкачала. И вот теперь клубы сойдутся в статусе очевидных лидеров Восточной конференции.

«Ак Барс» занимает первое место: 70 очков, 11 побед в 12 последних встречах. Единственное поражение состоялось в Уфе. Нахватали удалений, дали волю Хартикайнену с Манниненом, получили пять шайб в меньшинстве и уступили со счётом 3:7. Закрыли ту неудачу быстро, одолев в Казахстане «Барыс» (4:2).

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«Авангард» идёт вторым: 62 балла, «Салават Юлаев» находится в четырёх пунктах при одной «лишней» игре. То есть кое-какой запас есть, но не более того. А самое главное — результаты просели. В 14 предыдущих поединках состоялось восемь поражений, причём далеко не все получены от грандов.

В среду на своём льду наломали дров с «Торпедо». Вроде бы начали хорошо, дважды вели в счёте. Но умудрились пропустить две шайбы в численном большинстве, а ещё одну — в меньшинстве. Шимон Грубец отыграл бледно, а заключительный гол пришёл в пустые ворота. 3:5.

И вот что мы имеем. «Ак Барс» необычайно зол и мотивирован — два поражения со счётом 0:3 от омичей не забылись. Находится в хорошей форме, чего нельзя сказать про «ястребов». Будет играть на своём льду. Да ещё и имел лишние сутки на восстановление. Список козырей, прямо скажем, солидный.

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Между прочим, «Авангард» не выигрывал в Казани в основное время аж с 11 января 2016 года, то есть уже пять лёт. Потому перекос в линии букмекеров выглядит справедливо. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за аккуратный коэффициент 1.64 и комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90.

Подопечные Дмитрия Квартальнова в последнее время забивают много и с удовольствием, большинство у них в полном порядке. «Авангард» тоже классно реализует лишнего. Так что на четыре-пять шайб мы тут вполне можем рассчитывать.

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 15 января 2021 года

У «Ак Барса» 11 побед в 12 последних матчах, у «Авангарда» — шесть в предыдущих 14 встречах. Добавим сюда лишний день на восстановление. И преимущество своего льда. Между прочим, омичи не выигрывали в Казани в регулярных чемпионатах больше пяти лет. Вырисовывается 1Х через общий верх, забивают соперники в последнее время достаточно.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90.