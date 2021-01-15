«Лацио» — «Рома»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лацио» — «Рома» в 18-м туре итальянской Серии А сезона-2020/21.
Ставка: ТБ 3 за 1.99.
«Римские команды подходят в очень хорошем состоянии к дерби. «Лацио» выиграл две встречи подряд у неуступчивых соперников — «Фиорентины» и «Пармы». «Рома» после трёх побед сыграла вничью, но с «Интером». Получился очень яркий матч. И «Рома» смотрелась очень здорово, особенно в первом тайме, а потом смогла добавить в концовке.
Обе команды нацелены на атаку. И мне сложно представить, чтобы этот матч получился без большого количества событий и моментов. Уверен, что и те и другие будут настроены исключительно на победу. Турнирное положение обязывает выигрывать, о ничьей тут никто задумываться не будет даже в конце игры. В порядке атакующие группы команд. На месте Иммобиле и Милинкович-Савич у «Лацио», у «Ромы» готовы выйти Мхитарян и Джеко.
Я жду голов. Моя ставка — «тотал больше 3 мячей». Жалко, что в Италии до сих пор матчи без зрителей, но футболисты должны понимать, что за их матчами смотрят миллионы. Матч должен получиться ярким», — сказал Титов.
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