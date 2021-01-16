«Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч 19-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Вест Бромвич Альбион».

Ставка: победа «Вулверхэмптона» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

«У «волков» продолжаются проблемы во всех линиях – они и забивают меньше, чем должны, и пропускают теперь гораздо чаще, чем раньше. Три поражения в последних пяти турах – и команда Нуну Санту уже четырнадцатая. Ко всему прочему, Траоре, только-только начавший играть на близком к требуемому уровне, потянул заднюю поверхность бедра и выбыл на пару недель.



«Вест Бром» как раз та команда, с которой, по идее, «волкам» должно быть проще. После того как Эллердайс ее возглавил, бирмингемцы проиграли в трех турах из четырех, пропустив в них 12 мячей. Зачем было убирать Билича, особенно после ничьей с «Ман Сити», прилично при этом теряя в деньгах, так и останется загадкой. Ну а на спасение в АПЛ надежд, естественно, все меньше».