«Фулхэм» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Челси».
Ставка: обе забьют за 1.90, «Челси» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.05.
«Фулхэм» узнал, что предстоит играть с «Тоттенхэмом», всего за два дня до матча, однако провел достойные 90 минут и заработал заслуженную ничью.
Уже шесть матчей команда Скотта Паркера не проигрывает – из зоны вылета выбраться пока не удалось, но безнадежного впечатления она точно не производит. По крайней мере, когда мяч у нее, смотреть за ней действительно интересно. После потерь, проблемы, правда, случаются достаточно регулярно, и, будь на месте «Тоттенхэма», более активный соперник, это наверняка отразилось бы на счете.
У «Челси» всего одна победа в последних шести турах, и вот команда, которой многие болельщики пророчили битву за чемпионство, уже на девятом месте.
Но против соседей «синим» должно будет играть довольно комфортно. «Фулхэм» не запирается, с удовольствием атакует и далеко не всегда успевает перестраиваться после потерь мяча.
Игра должна получиться интересной. Более того, предположу, что главные события будут происходить на правом фланге «Фулхэма» и, соответственно, левом «Челси», где и у Тете, и у Чилвэлла будет достаточно свободы".
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