Биатлон: расписание этапа в Оберхофе, где смотреть женскую эстафету, на каком канале

С 13 по 17 января в Оберхофе (Германия) проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. Прямые трансляции гонок можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Полностью расписание соревнований выглядит следующим образом.



Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Расписание соревнований



16 января

16:45 — эстафета, женщины.



17 января

14:30 — масс-старт, мужчины

17:00 — масс-старт, женщины.



Эстафету у сборной России начнёт Евгения Павлова, за ней побегут Лариса Куклина и Светлана Миронова, а финишировать будет Ульяна Кайшева.



В общем зачёте Кубка мира по биатлону у мужчин лидирует действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место.



В общем зачёте у женщин лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова идёт 25-й.