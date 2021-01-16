«Лестер» — «Саутгемптон»: трансляция матча, смотреть онлайн, где покажут

16 января состоится матч 19-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Саутгемптон». Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Саутгемптона» оценён экспертами в 5.15. А ставки на ничью принимаются за 3.90.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.82, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 5.00.