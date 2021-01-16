«Болонья» — «Верона»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Италии

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Болонья» — «Верона».

Ставка: победа «Болоньи» с нулевой форой за 1.74.

«Болонья» играет в довольно энергичный футбол, но это редко приносит положительные результаты. Команда отыграла 17 туров и заработала такое же количество очков. «Верона» менее понятный клуб, который может демонстрировать разный футбол, больше опираясь на оппонентов. Гости проиграли лишь в четырёх случаях, также на их счету семь побед и шесть ничьих. Статистика предыдущих встреч не внушает доверия хозяевам, но у меня оно имеется.



В будущем туре в составе веронцев есть очень серьёзные потери в виде двух травмированных полузащитников Мигеля Велозу и Дарко Лазовича. Естественно, это может создать дисбаланс между линиями. У хозяев из недавних кадровых проблем я бы отметил лишь отсутствие защитника Лоренцо Де Сильвестри. Если говорить об игровых моментов, то меня очень интересует зимний отрезок с декабря по настоящий момент. За это время «Болонья» трижды проиграли и пять раз сыграла вничью, но при этом в большинстве случаев подопечные Синиши Михайловича действовали в атаке намного острее, чем их оппоненты.

У «Вероны» за этот же период три победы, два поражения и три ничьи, но были такие матчи, где команде Ивана Юрича откровенно везло. Здесь я хочу закрыть глаза на разницу в результатах и сделать ставку на красно-синих, которых может наконец прорвать на победы на фоне стабильно острой игры в нападении".